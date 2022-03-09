Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

09.03.2022 16:04
Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda, Gaziantep FK maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular pas ve ardından dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor, Fatih Karagümrük ile Hatay Stadyumu'nda 12 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacak. - HATAY

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

YORUMLAR
500
Hatayspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı Hatayspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Mart, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:41 İsrail Cumhurbaşkanı'ndan kritik ziyaret! 19 yıl sonra Türkiye'ye geldi
16:38 Yağ kuyruklarına ihracat yasağı önlemi!
16:38 Ukrayna'dan "Çernobil" uyarısı: Elektriği kesildi, jeneratörlerin 48 saatlik kapasitesi var, 48 saat sonra radyasyon sızıntısı başlar
16:30 Elektrik faturasının az gelmesi için neler yapmalıyız! Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Aytac anlattı
16:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan kritik kar uyarısı: Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın
16:26 Endişe arttı! Irpin'de halk hem Rus ordusuyla hem de soğuk havayla mücadele ediyor
16:23 Doğal gaz zammı sonrası her 5 kişiden 1'i kombiyi kapattı!
16:17 Zelenski, Ukrayna için savaşmak isteyenlere günlük 2 bin dolar ödeyecek!
12:11 Köy evlerinde duvar boyası olarak kullanıyor! Kanser yapan 'Asbest'li köylerin haritası çıkarıldı
16:08 Çocuklarını ve eşini bırakıp damadına kaçan kadın: Çocuklarımı da kocamı da merak etmiyorum, herkes başının çaresine baksın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 16:53:58. #1.11#
SON DAKİKA: Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement