Hatayspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda, Gaziantep FK maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular pas ve ardından dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor, Fatih Karagümrük ile Hatay Stadyumu'nda 12 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacak. - HATAY