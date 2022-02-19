Hatayspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, pas, 5'e 2 top kapma, taktik ve dar alan çalışması yaptı.
Ülker Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
Kaynak: AA
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