Hatayspor, Galatasaray\'ı 1-0 Önde Tamamladı

Stat: Mersin
Hakemler: Cihan Aydın, Bersan Duran, Bahtiyar Birinci
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Fernandes, Rivas, Aboubakar
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Berkan Kutlu, Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Gol: Dk. 28 Cemali Sertel (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Kaan Ayhan (Galatasaray), Dk. 45+2 Diack (Atakaş Hatayspor)
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor, Galatasaray karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
9. dakikada sağdan hızla ceza sahasına giren Yunus Akgün, rakiplerini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı Berkan Kutlu'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla auta gitti.
15. dakikada Galatasaray etkili geldi. Yunus Akgün'ün pasıyla topla buluşan Torreira'nın şutunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
28. dakikada Hatayspor 1-0 öne geçti. Görkem Sağlam'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Rivas topu kafayla kale sahasına indirdi. Oluşan karambolde Cemali Sertel, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 Hatayspor'un üstünlüğüyle sona erdi.
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