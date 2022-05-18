Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

18.05.2022 14:17
Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında evinde oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında evinde oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idmanda pas, dar alan ve çift kale maç çalışmaları gerçekleştirildi.

Hatayspor, Giresunspor ile Hatay Stadyumu'nda 22 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak.

(Gökhan Aklan-İHA)

Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatayspor, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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