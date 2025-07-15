Hatayspor Kamp Hazırlıklarını Sürdürüyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı antrenmanla sezon başı kamp hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda ısınmanın ardından dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla Vanspor maçının çalışmalarını tamamlayacak.
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