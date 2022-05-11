Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

11.05.2022 14:34
Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çabukluk, pas, top kapma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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