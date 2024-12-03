Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda oynayacağı Osmaniyespor FK maçının çalışmalarına başladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda pas çalışması, dar alan ve taktik çalışma gerçekleştirildi. - MERSİN
Son Dakika › Spor › Hatayspor Kupa Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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