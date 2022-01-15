Üye Girişi
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek - Son Dakika

Hatayspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek

15.01.2022 09:20
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacak.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde 32 puanla 7'nci sırada bulunan bordo-beyazlılar, 27 puanla 12'nci sırada yer alan rakibi Galatasaray karşısında galibiyet arayacak.

Hatayspor'da sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu ile ülkelerinin milli takımlarındaki Munir Mohand Mohamedi, Ayoub El Kaabi ve Adama Traore forma giyemeyecek.

Bordo-beyazlı ekip bugün yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girecek.

Sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek - Son Dakika Spor


Tekstil işçisinden üzen haber! Kolunu makineye kaptırdıktan sonra hayatını kaybetti Tekstil işçisinden üzen haber! Kolunu makineye kaptırdıktan sonra hayatını kaybetti         
09:18
Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı         
09:08
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar tutuklandı         
23:32
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş         
17:13
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06
58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı 58 yaşındaki profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları üniversiteyi karıştırdı! İdari ve adli soruşturma başlatıldı         
13:50
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika! "Erdoğan'ın adaylığını 3. kez kabul ederlerse YSK üyelerini afişe ederiz" demişti! Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı         
12:17
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12

Son Dakika Haberleri
09:18 Tekstil işçisinden üzen haber! Kolunu makineye kaptırdıktan sonra hayatını kaybetti
09:09 Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı
09:07 Kediye çarpmamak için manevra yaptı, bariyerlere vurdu: 1 ölü, 3 yaralı
09:06 Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni ayrıntılar! KCK heyetine girip 1 dakikada vekil adayı olmuş
09:05 Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu
09:01 Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi
00:43 MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonu kim?
00:33 Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali vefat etti
00:29 Bakan Soylu'nun "Kılıçdaroğlu muayenehanede Pensilvanya ile görüştü" sözlerini diş hekimi reddetmedi
07:33 Erken seçim gündemi sıcaklığını korurken YSK seçime girebilecek siyasi partileri belirledi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 09:26:24. #1.13#
SON DAKİKA: Hatayspor, Süper Lig'de yarın Galatasaray'ı konuk edecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement