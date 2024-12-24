SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Çalımbay, Hatayspor'un başında çıktığı 11 maçta 6 mağlubiyet, 4 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti.
Son Dakika › Spor › Hatayspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?