Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Spor

Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını duyurdu. Demirel'in Hatayspor'da görev yaptığı süre boyunca 55 resmi müsabakaya çıktığı ve 16 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde ettiği belirtildi.

03.05.2024 16:34
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Trendyol Süper Lig takımlarından Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile yolları ayırdıklarını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Volkan Demirel ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. 6 Şubat günü yaşadığımız deprem felaketinden bu yana kulübümüz ve şehrimiz için hiç düşünmeden ve yorulmadan çalışan, takımımızın 2023-2024 Trendyol Süper Lig sezonunda mücadele etmesi için depremden hemen sonra her türlü çalışmayı titizlikle yöneten Volkan Demirel hocamıza ve ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz. Volkan Demirel her zaman şehrimizin ve kulübümüzün bir değeri olarak kalacaktır" denildi.

2022-2023 sezonunda göreve başladığı Hatayspor'un başında 55 resmi müsabakaya çıkan Volkan Demirel, bu maçlarda 16 galibiyet, 16 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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