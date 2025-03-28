Hatayspor Teknik Direktörü'nden Özür

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Bellona Kayserispor'a deplasmanda 5-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, Hatayspor taraftarından özür diledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, üzücü bir skorla sahadan ayrıldıklarını belirtti.

Sezonun son 4 haftasında aldıkları 3 galibiyetle Kayserispor maçına çok umutlu hazırlandıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Umutlarımız gerçekten çok üst seviyedeydi. Bence bunun biraz da sıkıntısını yaşadık. Çünkü maçın başında kornerden yediğimiz gol, onun sonunda oyuna tutunmak amaçlı oyuncuların istek arzusu vardı ama maçın başından sonuna kadar bugün tamamen hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu. Hiçbir dakikasında oyuna tutunamadık ne yazık ki. Bu bizim adımıza üzücü. Futbolda mağlubiyet yok mu, var ama böyle ağır mağlubiyetler üzüyor insanı."

Alınan yenilgiden ders çıkartmaları gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bunu oyuncu grubuma da bağlamıyorum. Onlar da insan. Kötü oynama hakları var. Hem oyuncularım adına hem kendi adıma Hatayspor halkından özür diliyorum." diye konuştu.