Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Aldığımız 1 puan değerli - Son Dakika
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Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Aldığımız 1 puan değerli

Atakaş Hatayspor'un Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Özhan Pulat, takımın kısa sürede görsel olarak nasıl oynamak istediklerini çalıştıklarını belirtti. Pulat, aldıkları 1 puanın bekledikleri bir puan olmadığını ancak sezon sonunda ligde kalmak için savaşacaklarını söyledi.

05.05.2024 22:11  Güncelleme: 22:17
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, aldıkları 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

Pulat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımla çok kısa zaman geçirdiğini ifade etti.

Bu kısa sürede görsel olarak ne oynamak istedikleri yönünde çalıştıklarını hatırlatan Pulat, şunları kaydetti:

"Bilerek ilk 15 ve ikinci yarının 15 dakikasını geriye yaslanıp onları olabildiğince kendi sahamıza çekip arkasına atacağımız hızlı toplarla hücum etmeyi planladık. Bu noktada ilk 15 dakika top rakipte daha fazla gibi görünse de maçın sonuna baktığımızda ceza sahası içi aksiyonlarında biz çok şanssız goller kaçırdık. Bugün bu bir puan elbette ki bizim beklediğimiz bir puan değildi. Haftalardır kazanamama travmasına sahip bir takımız. Bugün 3 puan için her şeyimizi yaptık ama 1 puan belki bizi sezon sonu ligde tutacak. Biz asla ensemizi karartmayacağız, asla bu maratonda durmayacağız ve var gücümüzle sezonu ligde kalıp noktalamak için savaşacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Aldığımız 1 puan değerli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat: Aldığımız 1 puan değerli - Son Dakika
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