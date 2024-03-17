Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, kendileri için çok önemli bir haftayı 3 puanla kapattıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Çünkü kırmızı bölgeden uzaklaşıp, yukarılara tırmanmak istiyoruz. Çünkü bu takım, bu oyuncular, bu mücadele bunu hak ediyor. İnşallah da sezon sonuna kadar bu mücadeleyi verip, Hatayspor'u hak ettiği yerde bitirtmeye çalışacağız" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, kendileri açısından çok önemli bir haftayı 3 puanla kapattıklarını söyledi. Alınan bu 3 puanın sevindirici olduğunu kaydeden Demirel, "Samsunspor'un iyi takım olduğunu, mücadele etmeyi çok koştuğunu biliyorduk. Belki oyun olarak evet memnun olmayabiliriz ama biz şu dönemde puan kazanmak istiyoruz. Çünkü kırmızı bölgeden uzaklaşıp, yukarılara tırmanmak istiyoruz. Çünkü bu takım, bu oyuncular, bu mücadele bunu hak ediyor. İnşallah da sezon sonuna kadar bu mücadeleyi verip, Hatayspor'u hak ettiği yerde bitirtmeye çalışacağız" diye konuştu.
"Kurduğumuz kadroyla Hatayspor'un 2-3 yılını garanti altına aldık"
Volkan Demirel, gazetecilerin gelecek sezona ilişkin düşünceleriyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:
"Yani şuna inanıyoruz, bu sene yaptığımız kadroyla, kullandığımız maliyetlerle biz Hatayspor'un en az 2-3 yılını garanti altına aldık. İnşallah bundan sonra da bu oyuncuların planlamasıyla alakalı doğru planlar, doğru projeler yapılırsa, Hatayspor gelecek sezon ve ondan sonraki 2-3 sezon elindeki oyuncularla çok rahat edecektir diye düşünüyorum." - MERSİN
Son Dakika › Spor › Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: 'Bu mücadeleyi hak ediyoruz' - Son Dakika
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa karşılaşması sonrası takımın gidişatını değerlendirerek şampiyonluk iddiasını tekrarladı. Ayrıca, Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebini kabul ettiklerini belirten Timur, yabancı hakemlerin adil olduğunu düşündüklerini ve tüm maçların incelenmesini istedi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin yabancı hakem teklifini kabul edeceklerini ancak şartlarının olduğunu belirtti. Timur, ayrıca Süper Lig'deki mücadelelerde manipülasyon ve yanlışlıkların olduğunu ifade etti ve şampiyonluk için verdikleri mücadelenin toplumsal bir mesaj olduğunu vurguladı. Ayrıca iç transferdeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçları tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor maçında Amed Sportif Faaliyetler 3-1 galip geldi. Fatih Vatanspor-Hakkarigücü maçında Hakkarigücü 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen 1207 Antalyaspor maçı 2-2 berabere sonuçlandı. Beşiktaş JK United Payment-Ataşehir Belediyespor maçında Beşiktaş 3-0'lık skorla galip geldi. Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor maçında Galatasaray Petrol Ofisi 7-0'lık skorla galip geldi. Beylerbeyi-Fenerbahçe Petrol Ofisi maçında Beylerbeyi 4-3'lük skorla galip geldi. Wulfz Fatih Karagümrük-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET maçında Wulfz Fatih Karagümrük 3-1 galip geldi. ALG Spor-Karadeniz Ereğli Belediyespor maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor 1-0 galip geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 29. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları belli oldu. Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 70-84 mağlup oldu. Gaziantep Basketbol ise MKE Ankaragücü Ikon Menkul karşısında 84-83 galip geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise Alagöz Holding Iğdır Basketbol'a 56-80 yenildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Dev mücadelede golsüz eşitlik var.
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