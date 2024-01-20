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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, hakemin taç atışını yerinden kullandırmadığına dikkat çekti - Son Dakika
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, hakemin taç atışını yerinden kullandırmadığına dikkat çekti

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kasımpaşa maçında atılan ilk golde hakemin taç atışını yerinden kullandırmadığına dikkat çekti. Demirel, mağlubiyeti kabul ettiğini ancak hakemin hatalı kararının takımı demoralize ettiğini belirtti.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, hakemin taç atışını yerinden kullandırmadığına dikkat çekti
20.01.2024 - 16:14,  Güncelleme: 16:24
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kasımpaşa maçında atılan ilk golde hakemin taç atışını yerinden kullandırmadığına dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Hatayspor, konuk olduğu Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "3-0 mağlup olduk. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. İlk yarıda iyi oynayan bir Hatayspor oldu. 2. yarıda Kasımpaşa daha iyiydi. Aslında bunun tam tersi olması gerekiyor. Çünkü 12-13 kişi mücadele eden bir takım, biz ise daha rotasyonlu bir takımız. Düşündüklerinizi sahaya yansıtmanız bazen zorlaşıyor. 74. dakikada hakemin tacı yerinden attırması gerektiğini düşünüyorum. Normalde maç başlarken, orta saha maç başlangıç noktasından başlar, maçı yaydan başlatamazsınız. 10-15 metre fark vardı. 2-3 oyuncumuz yerinden atılmasını bekliyordu. Bu tabii ki Kasımpaşa'nın galibiyetine mazeret getirme değil, demoralize edilebiliyorsunuz. 3-0 yenildik. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, hakemin taç atışını yerinden kullandırmadığına dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, hakemin taç atışını yerinden kullandırmadığına dikkat çekti - Son Dakika
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