Hatayspor'un genel sekreteri Ahmet Atıç: Mücadelemizi 90 dakikaya yayan bir takım olmak istiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hatayspor'un genel sekreteri Ahmet Atıç: Mücadelemizi 90 dakikaya yayan bir takım olmak istiyoruz

Atakaş Hatayspor'un genel sekreteri ve basın sözcüsü Ahmet Atıç, takımın mücadelesini 90 dakikaya yayan bir takım olma hedefinde olduklarını söyledi. Atıç, Mersin'in Hatay'a gösterdiği kardeşlik örneğine değinerek, Hatayspor'un büyük bir travmadan çıktığını ve spor alanında mücadele örneği gösterdiğini belirtti. Atıç, Hatayspor'un uzun yıllar Süper Lig'de kalmasını sağlamak için çalıştıklarını ve takımın üzerine takviyeler yapacaklarını ifade etti.

26.07.2024 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatay spor'un genel sekreteri ve basın sözcüsü Ahmet Atıç, mücadelesini 90 dakikaya yayan bir takım olma hedefinde olduklarını söyledi.

Atıç, bir restoranda düzenlendiği basın toplantısında, 6 Şubat 2023'teki depremlerden sonra Mersin'in Hatay'a kardeşlik örneği gösterdiğini dile getirdi.

Hatayspor'un Mersin'de iyi ağırlandığını dile getiren Atıç, takımın büyük bir travmadan çıktığını ve spor alanında mücadele örneği gösterdiğini kaydetti.

Kongre sonrasında hızla çalışmaya başladıklarını anlatan Atıç, "Hatayspor'un geçen yıl gösterdiği mücadele takdire şayandır. Kongreden sonra yönetim olarak kolları sıvadık ve Hatayspor'un uzun yıllar bu ligde kalmasını sağlamak için kurumsal bir hafızayla yola çıktık." diye konuştu.

Atıç, Mersin ve Hatay'ın kardeş şehir olduğunu aktararak, bu sezon ortaya konulan kardeşliğe çok ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Hatayspor'u diri ve güçlü tutmak için çalışma içerisinde olduklarına değinen Atıç, şöyle devam etti:

"Takımımız Erzurum'da kampta. Ağustos başında Erdemli'de tesislerine gelerek sezona başlayacak. İnşallah bu sezon Mersin Stadı'nda Süper Lig coşkusunu hep beraber el ele, kol kola yaşayacağız. Takımımız üzerine takviyeler koyarak yoluna devam ediyor. 4 futbolcu renklerimize bağladık. 4-5 futbolcu daha takviye yapacağız."

Takım olarak motivasyonlarının yüksek olduğuna dikkati çeken Atıç, "Bütün takımların bizden çekineceği ama aynı zamanda mücadelesini 90 dakikaya yayan bir takım olma hedefindeyiz. Teknik kadroyla yönetim gayet uyumlu çalışıyor. Transfer konusunda orta saha ve forvet olacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hatayspor, Mersin, Hatay, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor'un genel sekreteri Ahmet Atıç: Mücadelemizi 90 dakikaya yayan bir takım olmak istiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:28 Herkes pijamaya benzetti Vakko’nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi Herkes pijamaya benzetti! Vakko'nun olimpiyata giden sporcularımız için tasarladığı kıyafete tepkiler çığ gibi
21:55 Bingöl’deki 4,2’lik depremin ardından Naci Görür’den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı Bingöl'deki 4,2'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren açıklama: Küçük ama yeri can sıkıcı
21:23 Fransa’da tarihi anlar 2024 Olimpiyat Oyunları’nın açılışı Sen Nehri’nde gerçekleştirildi Fransa'da tarihi anlar! 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı Sen Nehri'nde gerçekleştirildi
20:39 Küfeyi sırtına alan Özgür Özel’den Erdoğan’a erken seçim çağrısı: Biz taşırız Küfeyi sırtına alan Özgür Özel'den Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Biz taşırız
19:39 Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş Beren Su’nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
19:33 İzmir’in Dikili ilçesinde orman yangını Alevler saatler sonra kontrol altına alındı İzmir'in Dikili ilçesinde orman yangını! Alevler saatler sonra kontrol altına alındı
19:13 Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir Astroloji Danışmanı Nihan Urel: Astroloji ile cinsiyet öngörüsü yapılabilir
18:20 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, “Türkiye Türk’tür Türk kalacak“ yazısı Van’ı karıştırdı Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı
17:49 Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray’da görüldü Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü
17:08 Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi Banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni iddianame düzenlendi
16:45 Alan yarışmasında büyük ödül Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL’nin sahibi oldu Alan yarışmasında büyük ödül! Genç yarışmacı verdiği tek cevapla 1 milyon TL'nin sahibi oldu
16:18 Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek plajda görüntülendi Tarzı dikkat çekti Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek plajda görüntülendi! Tarzı dikkat çekti
16:10 Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu Aracını ormanlık alandaki bir çukura süren adam, 120.000 dönümlük alanın kül olmasına sebep oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 23:50:53. #1.11#
SON DAKİKA: Hatayspor'un genel sekreteri Ahmet Atıç: Mücadelemizi 90 dakikaya yayan bir takım olmak istiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement