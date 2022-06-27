Türkiye 'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken, bünyesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile her yıl çok sayıda futbol takımına ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

Hatayspor, Konyaspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hatayspor ve Konyaspor'un Erzurum'daki kamp programı başladı - Son Dakika

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