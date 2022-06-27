Hatayspor ve Konyaspor'un Erzurum'daki kamp programı başladı - Son Dakika
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Hatayspor ve Konyaspor'un Erzurum'daki kamp programı başladı

27.06.2022 12:06
Hatayspor ve Konyaspor'un Erzurum'daki kamp programı başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ve Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında belirlenen kamp programı için Erzurum'a geldi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor ve Konyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında belirlenen kamp programı için Erzurum'a geldi.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürecek yaklaşık 1 aylık kamp için kente gelen Hatayspor, yarından itibaren antrenmanlarına başlayacak.

Takımı kentte toplayan bordo-beyazlı ekip, 2022-2023 sezonu hazırlıklarının Erzurum etabını, 22 Temmuz Cuma günü sona erdirecek.

Yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen Konyaspor kafilesi de bugün kente geldi.

İkinci etap kamp hazırlıklarına yarın başlayacak yeşil-beyazlı ekip, çalışmalarını 7 Temmuz'a kadar Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürecek.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken, bünyesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile her yıl çok sayıda futbol takımına ev sahipliği yapıyor.

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Kaynak: AA

Hatayspor, Konyaspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hatayspor ve Konyaspor'un Erzurum'daki kamp programı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatayspor ve Konyaspor'un Erzurum'daki kamp programı başladı - Son Dakika
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