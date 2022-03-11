Hatayspor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak - Son Dakika
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Hatayspor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

11.03.2022 09:07
Hatayspor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik, 11 yenilgi sonucunda 43 puan toplayan ve 8. sırada yer alan Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Hatay temsilcisinde sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu ve Sadık Baş karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere tamamlanmıştı.

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Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Hatay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hatayspor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak - Son Dakika


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