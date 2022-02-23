Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

23.02.2022 18:58
Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yaklaşık 1 saat 25 dakika süren idmanda, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirildi.

Hatayspor, Yeni Malatyaspor ile Hatay Stadyumu'nda 27 Şubat Pazar günü saat 16.00'da karşılaşacak. - HATAY

Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

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Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı Ömer Erdoğan: 'İlk penaltı tartışılabilir, ikincisi penaltı' Ömer Erdoğan: 'İlk penaltı tartışılabilir, ikincisi penaltı'

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Ömer Erdoğan, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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