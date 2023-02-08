Saatlerce kaldığı enkazdan çıkarıldığı söylenen Hataysporlu Christian Atsu'yla ilgili korkutan gelişme: Haber alınamıyor - Son Dakika
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Saatlerce kaldığı enkazdan çıkarıldığı söylenen Hataysporlu Christian Atsu'yla ilgili korkutan gelişme: Haber alınamıyor

08.02.2023 13:58

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, saatlerce kaldığı enkazdan çıkarıldığı belirtilen Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan haber alamadıklarını söyledi. Kulüp doktoru Gürbey Kahveci de futbolcudan haber alamadıklarını belirterek Dörtyol Hastanesi'ne kaldırıldığı söylenen futbolcuya gidip baktıklarını ancak burada göremediklerini belirtti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yıkıcı sonuçları Hatay'ı derinden etkiledi . Daha önce Hatay'da enkaz altında bulunan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun kurtarıldığı ifade edilirken, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel acı gerçeği açıkladı.

ATSU'YA ULAŞILAMADI

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Mustafa Özat yaptığı açıklamada, "Christian Atsu enkazdan sağ olarak çıkarıldı." ifadelerini kullanmıştı. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Spor Arena'ya yaptığı açıklamada ise enkaz altındaki Christian Atsu'ya hala ulaşamadıklarını belirtti.

ATSU'DAN HABER ALINAMIYOR

Kulüp doktoru Gürbey Kahveci ise futbolcunun Dörtyol Hastanesi'ne kaldırıldığı haberini alınca gidip baktıklarını ancak Atsu'yu bulamadıklarını ifade etti.

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Son Dakika Spor Saatlerce kaldığı enkazdan çıkarıldığı söylenen Hataysporlu Christian Atsu'yla ilgili korkutan gelişme: Haber alınamıyor - Son Dakika


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