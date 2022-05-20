Hatice Akbaş: İstiklal Marşımızı okutacağız, çok mutluyum - Son Dakika
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Hatice Akbaş: İstiklal Marşımızı okutacağız, çok mutluyum

20.05.2022 19:17
Hatice Akbaş: İstiklal Marşımızı okutacağız, çok mutluyum

Milli boksör Hatice Akbaş, "Arkamda duran milli takım antrenörlerimin ve babamın bana inancı tamdı.

Milli boksör Hatice Akbaş, "Arkamda duran milli takım antrenörlerimin ve babamın bana inancı tamdı. Ben de bu inancı geri çevirmedim. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İstiklal Marşımızı okutacağız, çok mutluyum" dedi.

İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 54 kilo finalinde Rumen rakibi Lacramioara Perijoc'u mağlup ederek altın madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Altın madalya kazandığı için çok mutlu olduğunu belirten Akbaş, "Ülkemde altın madalya kazandım. Yaşım hala çok genç. Buna rağmen güzel bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum. Arkamda duran milli takım antrenörlerimin ve babamın bana inancı tamdı. Ben de bu inancı geri çevirmedim. Destekleyen herkese çok teşekkür ederim. İstiklal Marşımızı okutacağız, çok mutluyum. Bakanımıza teşekkür ediyorum bizi çok destekledi. Kulüp başkanımız Ali Koç ve şube sorumlumuza teşekkür ederim" diye konuştu.

Türkiye'nin kadın boksunda her geçen gün daha iyi bir noktaya geldiğini belirten Hatice Akbaş, "Ülkemiz gitgide yükseliyor ve inşallah böyle devam ederiz. Takım olarak hedefimiz Paris Olimpiyatları. İnşallah bu performansı orada da gösteririz" diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Hatice Akbaş: İstiklal Marşımızı okutacağız, çok mutluyum - Son Dakika


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