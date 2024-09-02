Hatice Duman, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda son 16 turunda elendi

Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde kadınlar S3 sınıfında milli sporcu Hatice Duman, oyunlara son 16 turunda veda etti.

South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında bireysel müsabakalar başladı. Milli sporcu Hatice, S3 sınıfında son 16 turunda İtalya'dan Carlotta Ragazzini'yle karşılaştı.

İlk iki seti 7-11 ve 6-11 kaybeden Hatice Duman, sonraki iki seti 11-9 ve 11-7 alarak skoru 2-2'ye getirdi. Çekişmeli geçen son seti 9-11 kaybende Hatice Duman, oyunlarda son 16 turunda elendi.