Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunca (TAAF) Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Erdemli Atış Poligonu'nda 1 Şubat'ta başlayan organizasyonun son gününde, 10 metre tabanca atışları yapıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, yaptığı açıklamada, yarışmaya katılan herkese teşekkür etti.

Gelecek adına özellikle genç ve yıldız sporcuların umut verdiklerini belirten Çolakoğlu, "Hakem arkadaşlarımız, Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonunun (ISSF) yeni sistemini çok iyi işlediler ve sistemi eksiksiz yürüttüler." diye konuştu.

Müsabakalar sonunda, ferdi tabanca dalında büyük erkeklerde Serdar Demirel, genç erkeklerde Adnan Efe Uçar, yıldız erkeklerde Zafer Tiryaki ve yıldız B erkeklerde Egehan Rüzgar Banar ilk sırayı aldı.

Ferdi tabanca büyük kadınlarda İlayda Tarhan, genç kızlarda Bilge Alev, yıldız A kızlarda Serra Akkaya ve yıldız B kızlarda ise Esma Demir birinci oldu.

Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ile kupalarını, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Çolakoğlu verdi.