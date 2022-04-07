Havalı ve Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı - Son Dakika
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Havalı ve Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

07.04.2022 11:19
Havalı ve Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Bütün Dallar Türkiye Şampiyonası, 304 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı ve Ateşli Silahlar Bütün Dallar Türkiye Şampiyonası, 304 sporcunun katılımıyla başladı.

Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen şampiyona kapsamında, sporcular resmi antrenmanlarına çıktı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Zeki Altıntaş, gazetecilere, şampiyonaya 18 ilden 40 kulübün 304 sporcusunun katıldığını söyledi.

Altıntaş, yarışmaların kategorileri hakkında bilgi vererek, baraj puanını geçen sporcuların milli takımda görev alacağını belirtti.

Rusya'da, ağustos ayında yapılmasıplanlanan Avrupa Şampiyonası'nın ise Polonya'ya alındığını anımsatan Altıntaş, "Sporcularımız, Avrupa Şampiyonası'nın ardından ekim ayında Mısır'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacak." ifadesini kullandı.

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Atıcılık, Türkiye, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Havalı ve Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı - Son Dakika


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