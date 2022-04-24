Havalimanında kolbastı oynayan Trabzonsporlu futbolcular renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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Havalimanında kolbastı oynayan Trabzonsporlu futbolcular renkli görüntüler oluşturdu

24.04.2022 00:52

Havalimanında kolbastı oynayan Trabzonsporlu futbolcular renkli görüntüler oluşturdu Trabzonsporlu futbolcular maçın ardından Trabzon'a dönmek için geldikleri havalimanında kolbastı oynadı.

Havalimanında kolbastı oynayan Trabzonsporlu futbolcular renkli görüntüler oluşturdu

TRABZON - Trabzonsporlu futbolcular maçın ardından Trabzon'a dönmek için geldikleri havalimanında kolbastı oynadı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un oyuncuları maçın ardından dönmek için geldikleri Adana Şakir Paşa Havalimanı'nda Trabzon yöresinin oyunu olan kolbastı oynadı. Bordo-mavili ekibin kolbastı oynaması ise renkli görüntülere sahne oldu.

Havalimanında kolbastı oynayan Trabzonsporlu futbolcular renkli görüntüler oluşturdu
Havalimanında kolbastı oynayan Trabzonsporlu futbolcular renkli görüntüler oluşturdu
Havalimanında kolbastı oynayan Trabzonsporlu futbolcular renkli görüntüler oluşturdu
Havalimanında kolbastı oynayan Trabzonsporlu futbolcular renkli görüntüler oluşturdu

YORUMLAR
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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Havalimanında kolbastı oynayan Trabzonsporlu futbolcular renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika


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