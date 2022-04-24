Havalimanında kolbastı oynayan Trabzonsporlu futbolcular renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Havalimanında kolbastı oynayan Trabzonsporlu futbolcular renkli görüntüler oluşturdu

TRABZON - Trabzonsporlu futbolcular maçın ardından Trabzon'a dönmek için geldikleri havalimanında kolbastı oynadı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor'un oyuncuları maçın ardından dönmek için geldikleri Adana Şakir Paşa Havalimanı'nda Trabzon yöresinin oyunu olan kolbastı oynadı. Bordo-mavili ekibin kolbastı oynaması ise renkli görüntülere sahne oldu.