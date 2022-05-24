Havran bisikletçileri ağırladı - Son Dakika
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Havran bisikletçileri ağırladı

24.05.2022 16:45
Havran bisikletçileri ağırladı

Balıkesir'in Havran ilçesi yapılan bisiklet etkinliğinde 150 bisikletçiyi ağırladıBalıkesir Körfezinin tanıtımı amacıyla Burhaniye Bisiklet Derneği ve Pegasu Bisiklet Grubu 150 bisikletli ile Havran'da sürüş yaptılar.

Balıkesir'in Havran ilçesi yapılan bisiklet etkinliğinde 150 bisikletçiyi ağırladı

Balıkesir Körfezinin tanıtımı amacıyla Burhaniye Bisiklet Derneği ve Pegasu Bisiklet Grubu 150 bisikletli ile Havran'da sürüş yaptılar. Bisiklet grubu ilçenin kent müzesini ve Terzizade Konağını ziyaret ettiler. Havran Belediye Başkan Emin Ersoy'un misafiri olarak yemek ikramından sonra grup ilçe sokaklarında bisikletleri ile Havran'ın yakından tanıma imkanı buldu. - BALIKESİR

Havran bisikletçileri ağırladı
Havran bisikletçileri ağırladı
Havran bisikletçileri ağırladı
Havran bisikletçileri ağırladı
Havran bisikletçileri ağırladı

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Kaynak: İHA

Burhaniye, Balıkesir, Bisiklet, Havran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Havran bisikletçileri ağırladı - Son Dakika


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