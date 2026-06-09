Havva Sena'dan Avrupa Kupası zaferi

Portekiz'deki Ümitler Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Konya Büyükşehir Belediye spor'un genç judocusu Havva Sena Tokmak'ın yeni hedefi, Avrupa ve dünya şampiyonalarında da zirveye çıkmak.

Daha önce Çekya'nın Teplice kentinde, Antalya'da ve Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nda bronz madalya kazanan milli sporcu, son olarak Portekiz'in Faro kentinde gerçekleştirilen organizasyonda altın madalyaya uzandı.

33 ülkeden 597 judocunun mücadele ettiği organizasyonda 40 kiloda tatamiye çıkan Havva Sena, ilk maçında İspanyol rakibini ipponla (nakavt) yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Fransız rakibini de mağlup eden başarılı sporcu, finalde karşılaştığı Brezilyalı rakibini üstün bir performansla geçerek Avrupa Kupası şampiyonluğunu elde etti.

Bu yıl katıldığı dört Avrupa Kupası organizasyonundan da madalyayla dönen Havva Sena, uluslararası arenadaki yükselişini sürdürürken, dünya sıralamasında da önemli bir çıkış yakaladı.

"Kürsünün en üstünde İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum"

Ay-yıldızlı formayla son 3 ayda katıldığı 4 Avrupa Kupası organizasyonundan da dereceyle dönen Havva Sena Tokmak, AA muhabirine, judoya ilkokul yıllarında başladığını söyledi.

Antrenörleri Hakan ve Şeyda Aydoğan'ın yönlendirmesiyle spor hayatının şekillendiğini belirten Havva Sena, ailesinin de her zaman kendisine destek verdiğini ifade etti.

Başarılarında antrenörlerinin büyük payı olduğunu vurgulayan Havva Sena, şunları kaydetti:

"Bu başarıları elde etmek için günde çift antrenman yaptık. Gece gündüz hep çalıştık. Bu sene ilk olarak Türkiye Şampiyonası ile başladık. Orada şampiyon oldum. Ardından Çekya, Antalya ve Berlin'deki Avrupa Kupası organizasyonlarında üçüncülük elde ettim. Son olarak Portekiz'de düzenlenen Avrupa Kupası'nda şampiyon oldum. Önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonası var. Hedefim buralarda da şampiyonluğumu devam ettirmek, kürsünün en üstünde İstiklal Marşı'mızı okutmak. Sonraki hedefim ise gençlerde de bu şekilde başarılarımı devam ettirip 2032 yılındaki olimpiyatlara katılmak."

"Avrupa Şampiyonası'nın favori isimlerinden biri"

Konya Büyükşehir Belediyespor'un judo antrenörü Hakan Aydoğan, Havva Sena'nın yaklaşık 9 yıldır kulüp bünyesinde spor yaptığını söyledi.

Havva Sena'nın altyapıdan itibaren Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde ettiğini belirten Aydoğan, "Havva, son 4 Avrupa Kupası'nın ilk üçünde bronz, sonuncusunda ise altın madalya kazandı. Bu sonuçlarla dünya sıralamasında yükseldi ve Avrupa Şampiyonası'na favori ilk 8 sporcudan biri olarak gitmeye hak kazandı. Bizim de madalya beklentimiz çok yüksek. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluğu aldıktan sonra hedefimiz Dünya Şampiyonası olacak." diye konuştu.

Hedeflerinin Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazanmak olduğunu aktaran Aydoğan, Havva Sena'nın başarılarının altyapıdaki sporcular için de önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.