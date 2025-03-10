Dünya Boks Birliği Şampiyonası'nda finalde Kazak rakibini mağlup eden Havvanur Kethüda dünya şampiyonu oldu.
Trabzonspor formasıyla mücadele eden Havvanur Kethüde, 1-10 Mart 2025 tarihleri arasında Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Dünya Boks Birliği Şampiyonası'nda finalde Kazak rakibi Sabina Zhaksylyk'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.
+81 kg kategorisinde Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör, aldığı bu sonuçla kariyerine bir dünya şampiyonluğu daha eklerken, turnuva sonunda "En İyi Kadın Boksör" ödülüne layık görüldü. - TRABZON
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