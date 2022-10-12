Hayalleri gerçek olan minik futbolcu teşekkürünü çizdiği resimle anlattı - Son Dakika
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Hayalleri gerçek olan minik futbolcu teşekkürünü çizdiği resimle anlattı

12.10.2022 15:00
Hayalleri gerçek olan minik futbolcu teşekkürünü çizdiği resimle anlattı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından hizmete açılan Nihat Gürer Spor Tesisleri'nden faydalanan Bekirderespor'un minik futbolcusu Mehmet Can Akdoğan çizdiği resimle Başkan Hürriyet'e teşekkür etti.

Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından hizmete açılan Nihat Gürer Spor Tesisleri'nden faydalanan Bekirdere spor'un minik futbolcusu Mehmet Can Akdoğan çizdiği resimle Başkan Hürriyet'e teşekkür etti.

İzmit Belediyesinin, kentin sevilen ismi merhum Nihat Gürer'in adını verdiği spor tesisleri geçtiğimiz ay hizmete açıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çocukların ve gençlerin spor yaparak hem boş vakitlerini değerlendirmeleri hem de sosyalleşmeleri adına İzmit'e çok güzel bir tesis kazandırdı.

Nihat Gürer Spor Tesisleri'nden yararlanan Bekirderespor'un 2015 doğumlu minik futbolcusu Mehmet Can Akdoğan da tesislerin resmini çizerek Başkan Hürriyet'e teşekkür etti. Bekirderespor Kulübü Başkanı Sabri Yıldız, hayallerine kavuşmanın sevincini yaşayan minik futbolcu Mehmet Can ile çektiği videoda, "Teşekkür ederiz başkanım. Çocukların hayali gerçek oldu" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Fatma Kaplan Hürriyet, Hürriyet, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hayalleri gerçek olan minik futbolcu teşekkürünü çizdiği resimle anlattı - Son Dakika

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