Hayatını kaybeden efsane futbol adamı Pele'nin 100 milyon dolarlık serveti çocukları arasında kavga çıkardı - Son Dakika
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Hayatını kaybeden efsane futbol adamı Pele'nin 100 milyon dolarlık serveti çocukları arasında kavga çıkardı

31.12.2022 15:19

Kansere yenik düşüp 82 yaşında hayatını kaybeden efsane futbolcu Pele'nin serveti aile arasında kriz çıkardı. Üç eşinden ve evlilik dışı olan çocukları ile onların aileleri Pele'nin mirasından pay almak için birbirine girdi. 3 Ocak'ta cenaze töreni yapılacak Pele'nin henüz toprağa verilmeden çocuklarının miras kavgasına tutuşması futbol dünyasında tepkiyle karşılandı.

Kansere yeni düşen Brezilya ve dünya futbolunun efsane futbolcusu Pele, 82 yaşında hayatını kaybetti. Arkasında sayısız rekor ve başarının yanında yaklaşık 100 milyon dolarlık da bir servet bırakan Pele'nin, çocukları bu mirastan hak alabilmek için birbirine girdi.

7 ÇOCUĞU VAR

Pele'nin ilk eşi Rosemeri Cholbi'den Kely, Edson, Jennifer adında üç çocuğu oldu. Brezilya efsanenin ikinci eşi Assiria Seixas'tan ise Joshua ve Celeste adında ikiz çocukları var. Üçüncü evliliğini kendinden 20 yaş küçük Marcia Aoki ile yapan Pele'nin, evlilik dışı ilişkilerden doğan Sandra Machado ve Flavia Christina Kurtz adlı çocukları var. Bu çocuklardan Machado, 42 yaşında kanserden hayatını kaybetse de ailesi, Pele'nin mirasından hak talep ediyor.

MAHKEMEYE BAŞVURACAKLAR

Brezilya basınında yer alan haberde, Pele'nin büyük mirasının ilk iki evliliğinden dünyaya gelen 5 çocuğu arasında bölüştürüleceğini belirtildi. Machado'nun ailesi, Christina ve üçüncü evliliğini yaptığı Aoki'nin mirastan küçük pay alacakları ifade edilirken, bu isimlerin mahkemeye başvurarak daha büyük bir pay için davacı olacakları iddia edildi.

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SON DAKİKA: Hayatını kaybeden efsane futbol adamı Pele'nin 100 milyon dolarlık serveti çocukları arasında kavga çıkardı - Son Dakika
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