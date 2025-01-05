Türkiye Güreş Federasyonu eski başkanı Şeref Eroğlu'nun kayınpederi Haydar Ulukapı vefat etti.
Şeref Eroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayınpederim Haydar Ulukapı, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın Konya'da, Hacı Veyis Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Konya Üçler Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
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