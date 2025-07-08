Hayes-Davis NBA'ye Geçiyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Nigel Hayes-Davis'in kariyerine Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) devam etme kararı aldığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"2022-2023 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde edilen tarihi başarılarda en önemli pay sahibi isimlerden biri olan Nigel Hayes-Davis, sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kariyerine NBA'de devam etme kararı almıştır.
Formamızı giydiği süre boyunca performansı, mücadelesi ve çalışkanlığıyla takdir toplayan Nigel Hayes-Davis, sarı mirasımızın unutulmaz isimlerinden biri olarak kulübümüzün şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.
Nigel Hayes-Davis'e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."
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