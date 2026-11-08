Haymanaspor, 10. haftadaki maçta Bakırköy Kadın Futbol ile 1-1 berabere kaldı

Haymanaspor, 10. haftadaki maçta Bakırköy Kadın Futbol ile 1-1 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadın Futbol Süper Ligi'nde 10. hafta mücadelesinde Haymanaspor ile Bakırköy Kadın Futbol yenişemedi. Adnan Sevinç Şehir Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 1-1 biten maç 1-1 sona erdi, iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Haymanaspor ile Bakırköy Kadın Futbol 1-1 berabere kaldı.
Adnan Sevinç Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarıda iki takım da skoru değiştiremeyince karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.
Kaynak: AA
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