Hayrat'ta Rafting Eğitimi Verildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hayrat'ta Rafting Eğitimi Verildi

Hayrat\'ta Rafting Eğitimi Verildi
21.04.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 kişiye verilen eğitimle Hayrat, uluslararası standartlarda rafting merkezi olma yolunda ilerliyor.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde 12 kişiye "Nehir Rehberliği ve Rafting Eğitimi" verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Trabzon Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Rafting Federasyonu, Hayrat Kaymakamlığı ve Green Of Tur işbirliğiyle bölge turizmine ivme kazandırması amacıyla eğitim programı düzenlendi.

Balaban Mahallesi Yeniköy Deresi'nde oluşturulan rafting sahasında 12 kişiye teorik bilgilerin yanı sıra pratik eğitim verildi.

Hayrat Kaymakamı Sayın Selçuk Baş, ?organizasyonun bölge kalkınması için önem taşıdığını belirtti.

Baş, Hayrat'ın debisi yüksek akarsuları ve eşsiz doğasıyla macera turizmi için biçilmiş bir kaftan olduğunu ifade ederek, "Bu organizasyonla sadece gençlerimize yeni bir meslek kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda Hayrat'ı uluslararası standartlarda bir rafting merkezi haline getirme yolunda en önemli adımı yani insan kaynağı yatırımını yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar ise şunları kaydetti:

"Mavi ekonomi kavramını çok önemsiyoruz. Macera turizmi, bu ekonominin en dinamik kollarından biridir. Trabzon'un iç bölgelerinde su sporlarını yaygınlaştırmak hem yerel istihdamı artıracak hem de bölgeye gelen turist profiline çeşitlilik katacaktır. Hayrat'ta yetişen 12 gencimiz, yarının profesyonel turizm elçileri olacaktır. Stratejik kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda bu tür nitelikli eğitimleri desteklemeyi sürdüreceğiz."

Eğitimler sonunda belge almaya hak kazananlar, uluslararası düzeyde rehberlik yapma yetkinliğine sahip olacak.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Trabzon, Hayrat, Doğa, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 16:26:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.