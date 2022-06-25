Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin galibiyet gollerini 9. dakikada Mergim Berisha, 53. dakikada Filip Novak, 85. dakikada Dimitris Pelkas , 88. dakikada Mbwana Samatta kaydetti. Yeni transfer Lincoln Henrique ise Berisha ve Novak'a yaptığı 2 asistle dikkat çeken isim oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 4 - KF Tirana: 0 - Son Dakika

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