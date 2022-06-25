Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 4 - KF Tirana: 0 - Son Dakika
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Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 4 - KF Tirana: 0

25.06.2022 21:08
Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 4 - KF Tirana: 0

Fenerbahçe yeni sezon öncesi 2. hazırlık maçında geçtiğimiz sezon Arnavutluk Ligi'ni şampiyon tamamlayan KF Tirana'yı 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe yeni sezon öncesi 2. hazırlık maçında geçtiğimiz sezon Arnavutluk Ligi'ni şampiyon tamamlayan KF Tirana'yı 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında 2. hazırlık maçını Can Bartu Tesisleri'nde KF Tirana ile oynadı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip müsabakaya Osman Ertuğrul Çetin, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Bruma, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Mergim Berisha 11'iyle başladı.

Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin galibiyet gollerini 9. dakikada Mergim Berisha, 53. dakikada Filip Novak, 85. dakikada Dimitris Pelkas, 88. dakikada Mbwana Samatta kaydetti. Yeni transfer Lincoln Henrique ise Berisha ve Novak'a yaptığı 2 asistle dikkat çeken isim oldu.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına tesislerde yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 4 - KF Tirana: 0 - Son Dakika
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