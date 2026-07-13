Hazro'da At Yetiştiriciliği ve Yarış Başarıları - Son Dakika
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Hazro'da At Yetiştiriciliği ve Yarış Başarıları

Hazro\'da At Yetiştiriciliği ve Yarış Başarıları
13.07.2026 12:42
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Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde at yetiştiriciliği yaparak Türkiye genelinde başarılar elde eden aileler, rahvan yarışlarına katılmaya devam ediyor.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde dedelerinden miras kalan at yetiştiriciliğini sürdüren vatandaşlar, Türkiye'nin farklı kentlerinde katıldıkları rahvan yarışlarında dereceler elde ediyor.

Kırsal Hürriyet Mahallesi'ne bağlı Bağlar Küme Evleri'nde yaşayan akraba yaklaşık 25 aile, dedelerinden miras kalan at yetiştiriciliğini sürdürüyor.

At yetiştiren bölge sakinleri, yaklaşık 5 yıl önce Türkiye'nin farklı kentlerinde düzenlenen rahvan yarışlarına katılmaya başladı.

Kırsalda atlarıyla yarışlara hazırlanan yetiştiriciler, Bursa, Gaziantep, Erzurum, Osmaniye, Adıyaman, Mardin, Ordu ve Samsun başta olmak üzere birçok ilde düzenlenen yarışlarda çeşitli dereceler elde etti.

"Atlar bize dostluklar, arkadaşlıklar kazandırıyor"

Çocukluğundan beri atlarla ilgilenen ve katıldığı birçok rahvan yarışında derece elde eden 53 yaşındaki at yetiştiricisi ve binicisi Orhan Ömeroğlu, AA muhabirine, at yetiştiriciliğinin zevk ve merak işi olduğunu söyledi.

Geçmişte atların ilgi görmediğini dile getiren Ömeroğlu, son yıllarda resmi olarak düzenlenen rahvan yarışları sayesinde atların ilgi görmeye başladığını belirtti.

Ömeroğlu, şunları kaydetti:

"Kendimi bildim bileli atlarımız vardı. Daha önce mahalli yarışlar oluyordu. Bölgede de şenlikler oluyordu. 5-6 yıldır resmi olarak Türkiye genelinde rahvan yarışları düzenleniyor. Biz de birçok yarışa katıldık, elhamdülillah bayağı da kupalar aldık. Bursa, Afyon, Erzurum, Adıyaman, Gaziantep, Mardin, Samsun ve Ordu'daki şampiyonalara katıldım."

? -? "Türkiye'nin birçok yerinde dostluklar kazandık"

Katıldıkları yarışlarda atlarla derece yapınca Türkiye'nin birçok bölgesinden Hazro'ya at satın almaya gelenlerin olduğunu anlatan Ömeroğlu, bundan da memnun kaldıklarını dile getirdi.

Atlar sayesinde Türkiye'nin birçok yerinde dostluklar kazandıklarını vurgulayan Ömeroğlu, şunları söyledi:

"Atı iyi besleyeceksin. Atın ırkı iyi olacak. Bu iş keyiflidir. Yarışlara katılmak bize her anlamda kazandırıyor. Örneğin 100 bin lira olan bir atın değeri, birkaç yerde derece alınca 1 milyon liraya kadar çıkıyor. Ne kadar dereceli at olsa o kadar fiyatı pahalı oluyor. Daha önce ilgi yoktu, şimdi öyle değil."

"Yarışmalara hazırlanmak için saha istiyoruz"

Şeref Ömeroğlu da yarışlara hazırlamak için ilçeye pist yapılmasını istediklerini, atlar ve yarışlar sayesinde Diyarbakır ve ilçeyi tanıttıklarını söyledi.

Yarışlarda atlarla şampiyonluklar elde ettiklerini anlatan Ömeroğlu, şöyle konuştu:

"Atları seviyoruz. At bir sevgidir, at sevgisi başkadır, at dostluk kazandırıyor. Yarışmalarda birinci, ikinci, üçüncü oluyoruz. Her katıldığımız yarışmada derece alıyoruz. Herkes at besliyor ama herkesin yarışacak atı yok. Yarıştıracağın ata iyi bakacaksın. Burada bazen kendi aramızda yarış yapıyoruz. Yarışlara hazırlanmak için saha istiyoruz. Yarışlar öncesi atları dolaştırıyoruz ve bakımlarını yapıyoruz. Ata binmen, dolaştırman ve bakman lazım. Öyle olmasa o at yarışamaz. Burada saha olsa Türkiye'nin her yerinden buraya yarışmacılar gelebilir."

Uğur Ömeroğlu da Hazro'da yetiştirilen atlarının Türkiye'nin birçok ilinde yarışarak önemli dereceler elde ettiklerini söyledi.

Geleneksel rahvan at yarışlarını sürdürmek istediklerini ifade eden Ömeroğlu, "Güzel atlarımız var. Batıdan buraya gelip atlarımızı satın alıp götürüyorlar. Kendimi bildim bileli at sürüyoruz, atın üstündeyiz. Bu işi seviyoruz. Babalarımızdan, dedelerimizden gördük." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Diyarbakır, Ekonomi, Türkiye, Hazro, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hazro'da At Yetiştiriciliği ve Yarış Başarıları - Son Dakika

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