HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 90-76

SALON: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHAKEMLER: Aytuğ Ekti (xx), Mehmet Ozan Çakar (xx), Murat Ciner (xx)PINAR KARŞIYAKA: Blackmon 14 (xxx), Mahir 8 (xx), Taylor 17 (xxx), M'Baye 20 (xxx), Colson 6 (xx), Yunus Emre (xx), Berkan 3 (xx), Can 9 (xxx), Burak Can (xx), Tyus 13 (xx)HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESİ: Merthan (xx), Bilgehan 4 (xx), Efe Ergi Tırpancı 1 (xx), Shorter 9 (xx), Ayberk 12 (xx), Tarolis 17 (xxx), Andric 7 (xx), Buckner 16 (xx), Efe Beşok 1 (xx), Campbell 9 (xx)1. PERİYOT: 28-17İLK YARI: 48-37
3. PERİYOT: 68-59
ING Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Beşiktaş Icyrpex'e 79-67 yenilen Pınar Karşıyaka konuk ettiği HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ni mağlup etmeyi başardı: 90-76 Yeşil-kırmızılılar maça etkili başlarken ilk çeyreği 28-17 üstünlükle tamamladı. İkinci çeyrekte hem hücumda hem de savunmada rakibi karşısında üstün olan Karşıyaka, soyunma odasına 11 sayı farkla 48-37 önde girdi. İzmir ekibi üçüncü çeyrekte de Afyon Belediyesi'ne karşı farkı korudu ve finale 68-59'luk avantajla girdi. Dördüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka salondan galibiyetle ayrıldı.
Kaynak: DHA
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