HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, evinde Muş BESK'e yenildi - Son Dakika
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HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, evinde Muş BESK'e yenildi

HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, evinde Muş BESK\'e yenildi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), evinde Muş BESK'e 65-73 yenildi. YOSK, ilk yarıda 62-53'lük skorla kazandığı mücadeleyi bu kez 65-73'lük yenilgiyle tamamladı.

03.03.2024 14:10  Güncelleme: 14:12
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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), evinde Muş BESK'e 65-73 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 17. Haftasında YOSK, 90. Yıl Spor Salonu'nda son sıradaki Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü konuk etti. İlk periyotta hücumda etkili olan Yeşil Kırmızılılar konuk ekibe karşı 21-16'lık skorla üstünlük kurmayı başardı. İkinci periyotta ise yine rakibine şans tanımayan YOSK, 5 puan farkla skoru 38-33 yaparak devre arasına önde girdi. Üçüncü periyotta konuk ekip baskısını arttırarak skoru 52-53'e getirdi. YOSK, son periyotta rakibinin sayılarına dur diyemeyince mücadelen 65-73'lük yenilgiyle ayrıldı. Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Murat Saltan'ın öğrencileri 62-53'lük skorla kazanmıştı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, evinde Muş BESK'e yenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, evinde Muş BESK'e yenildi - Son Dakika
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