HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, evinde Muş BESK\'e yenildi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK), evinde Muş BESK'e 65-73 yenildi.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 17. Haftasında YOSK, 90. Yıl Spor Salonu'nda son sıradaki Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü konuk etti. İlk periyotta hücumda etkili olan Yeşil Kırmızılılar konuk ekibe karşı 21-16'lık skorla üstünlük kurmayı başardı. İkinci periyotta ise yine rakibine şans tanımayan YOSK, 5 puan farkla skoru 38-33 yaparak devre arasına önde girdi. Üçüncü periyotta konuk ekip baskısını arttırarak skoru 52-53'e getirdi. YOSK, son periyotta rakibinin sayılarına dur diyemeyince mücadelen 65-73'lük yenilgiyle ayrıldı. Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Murat Saltan'ın öğrencileri 62-53'lük skorla kazanmıştı. - YALOVA
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Bu galibiyetle ligde 6. sıraya yükselen Başakşehir, puanını 39'a çıkardı. Samsunspor ise 33 puanda kaldı. Golü atan Danijel Aleksic ise bu sezonki ilk golünü atmış oldu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 19. Antalya Maratonu Runtalya'nın startını vererek, koşuya katıldı. Maratonda, 52 ülkeden bin 600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu koştu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Valisi Hulusi Şahin ile birlikte 19. Antalya Maratonu'nun startını vererek, koşuya katıldı. Maratonda, 52 ülkeden 1600'ü yabancı toplam 9 bin 600 sporcu koştu.
Antalya'da düzenlenen 19. Uluslararası Runtalya Maratonu'na 52 ülkeden 9 bin 600 sporcu katıldı. Yarışmada maraton erkekler kategorisinde Akil Samir birinci olurken, kadınlarda Maria Kolpakova birinciliği elde etti. 21 kilometre erkeklerde Stenislav Ageliarov birinci, kadınlarda ise Yuliya Kaladkevich birincilik kazandı. Organizasyonda 10 kilometre erkeklerde Andrei Strizhakov birinci olurken, kadınlarda Anastasiia Slepneva birinciliği elde etti. Fetih koşusunda ise Utku Koyuncu birinci oldu. Ödüller, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından verildi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir, evinde konuk ettiği Samsunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta Aleksic'in golüyle öne geçen Başakşehir, 10 kişi kalan Samsunspor karşısında galibiyeti korudu.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 127-89 mağlup etti. Maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor'dan Betül Kutlu 22 sayıyla öne çıkarken, Beşiktaş'tan Zümrüt Karahan 41 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Uşak'ta gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Türkiye Şampiyonası Yarı Final Müsabakaları'nda Aydın'ı temsil eden Elifnaz Köseoğlu +68 kilogramda birinci, İrem Yıldırım ise 44 kilogramda üçüncü olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü'nde gerçekleştirildi. Turnuvaya 14 golf kulübünden 36 sporcu katıldı. Erkeklerde Cem Başpınar birinci olurken, İbrahim Tarık Aslan ikinci ve Arjin Yalçınkaya üçüncü oldu. Kadınlarda ise Sude Bay birinci, Deniz Sapmaz ikinci ve Zeynep Denizci üçüncü oldu.
Menemen ilçesinde gerçekleştirilen 38. Ulukent Yağlı Güreşleri'ne yaklaşık 350 güreşçi katılıyor. Organizasyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, yağlı güreşlerin Anadolu ve Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu belirtti ve belediyenin cesaret, azim, sabır ve çalışkanlık özelliklerinden ilham aldığını ifade etti.
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