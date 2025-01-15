Hekimoğlu'ndan Bahçeli'ye Ziyaret - Son Dakika
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Spor

Hekimoğlu'ndan Bahçeli'ye Ziyaret

Hekimoğlu\'ndan Bahçeli\'ye Ziyaret

Boks Federasyonu Başkanı Hekimoğlu, MHP Lideri Bahçeli'ye Türk sporuna desteği için teşekkür etti.

15.01.2025 12:13
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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Hekimoğlu, Bahçeli'ye Türk sporuna ve boks camiasına gösterdiği ilgili ve destekten dolayı teşekkür ederek, "Federasyonumuza vermiş olduğunuz kıymetli zaman ve değerli görüşleriniz bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olmuştur. Ziyaretimiz sırasında göstermiş olduğunuz sıcak karşılama ve misafirperverlik için yürekte teşekkür eder, Türk boksunun daha da ileri taşınması adına verdiğiniz desteğin tüm camiamıza güç verdiğini ifade etmek isteriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hekimoğlu'ndan Bahçeli'ye Ziyaret - Son Dakika

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