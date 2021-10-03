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Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü'nden hakem tepkisi - Son Dakika

Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü'nden hakem tepkisi

03.10.2021 12:17
Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü'nden hakem tepkisi, System.String[]

Misli.com TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'da Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kantekin, çok şey değil sadece adalet istediklerini belirterek, bu adaletsiz düzenin tekerlerinin böyle odönmeyeceğini söyledi.

Misli.com TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'da Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kantekin, çok şey değil sadece adalet istediklerini belirterek, bu adaletsiz düzenin tekerlerinin böyle odönmeyeceğini söyledi.

Hekimoğlu Trabzon FK Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kantekin, hakem hataları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kantekin, adil bir şekilde mücadele etmek istediklerini belirterek, "Hekimoğlu Trabzon FK'nın misyonu Süper Lig'de bile bir çok takımda olmayan, kendi imkanları ile yapıp Türk futboluna kazandırdığı tesislerde yine Türk futboluna futbolcular yetiştirmek ve her yıl da bulunduğu ligde yarışmacı bir kadro ile adil bir şekilde mücadele etmektir. Hekimoğlu Trabzon FK olarak, bu sezon da düşük maliyetli, genç, dinamik ve hem üst liglere futbolcu yetiştirip geliştirmek hem de üst sıralarda olma mücadelesi ile yola çıktık. Geçen sezon Play-Off yarı finalinde Kocaelispor maçının son dakikasında aleni verilen penaltı ile elenmemizin yaraları taze iken, bu sezonun başı olmasına rağmen hakem hataları ile sıkça karşılaşmaya başladık" şeklinde konuştu.

"Her şey liderlik koltuğuna oturmamızla başladı"

Her şeyin liderlik koltuğuna oturmalarıyla başladığını iddia eden Kandemir, "Ligin ikinci haftasında oynadığımız İnegölspor maçında oyuncumuz Hakan Yavuz, 25 dakikada 2 sarı kartla oyundan atıldı. Genç kadromuz 75 dakika aslanlar gibi mücadele ederek 1 puanın sahibi oldu. Her ne olduysa geçtiğimiz hafta rakiplerimizin de puan kaybetmesiyle liderlik koltuğuna oturmamızla başladı. Bu hafta oynadığımız Afyonspor maçına takımımız iyi başlamış ve golü de bulmuştu. Sonrasında karşılaşmanın hakemi Şevket Teker, anlam veremediğimiz şekilde kontrolünü kaybetti. Önce sarı kartı bulunan rakibin 6 numaralı oyuncusunun kaptanımız Yasin'e çift dalmasını es geçti, sonrasında ise ilk yarının son dakikasında Halil İbrahim'e yapılan net penaltıyı vermeyerek maçın ilk yarısını bitirdi" ifadelerini kullandı.

Kandemir, hakem Teker'in ikinci yarıda tüm takdir haklarını rakipten yana kullandığını belirterek, "Yediğimiz tekme, darbe ve el kollara müdahale etmedi. Maçın 65. dakikasında oyuncumuz Caner'in rakip kaleci tarafından ceza sahası içerisinde biçilmesine 'devam' diyen Teker, son dakikalarda rakip kalecinin faul atışını kullanıldığı yerin yardımcı hakem tarafından ilerde olduğu uyarısını almasına rağmen 'Oyna oyna' demesi de bize manidar gelmiştir. Rakip takım oyuncularının bile penaltı dediği 2 pozisyon maçın hakemi tarafından verilememiştir. Teknik Direktörümüz Bahaddin Güneş'in, '2 penaltımızı vermedin. 1 kırmızıyı görmedin' serzenişi kırmızı kart mıdır? Bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Maçın sonunda 4'üncü hakemin oyuncularımıza söylediği, 'Siz de son dakikada gol yemeseydiniz' sözüne ise anlam veremedik. Hatalar insanlar içindir. 1 hata olur 2 hata olur. Ama bu kadar göstere göstere yapılan bariz hareketler sonrasında artık bunların hata değil, Trabzon gibi futbolun beşiği olan bir şehrin takımına karşı art niyet olduğunun göstergesidir" dedi.

"Asıl hakem hataları ve katliamı alt leglerde yaşanıyor"

Kadir Kantekin, asıl hakem hataları ve katliamının alt liglerde yaşandığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"10-15 kamera ile yayınlanan Süper ve 1.Lig'deki hakem kararları her zaman konuşuluyor. Belki 1 belki de 2 kamera ile veya hiç yayını olmayan alt lig maçlarında bu hataların 10 katları oluyor. Asıl hakem katliamı ve kaosu alt liglerde yaşanıyor. Bu hakemler böyle yetiştikçe üst liglere de böyle çıkacaklar ve oradaki kaosu daha da artıracaklar. MHK'nın veya ilgililerin bir an önce önlem almasını bekliyoruz. Çok şey değil sadece 'adil yönetim'istiyoruz. Biz kaybettiğimiz puanların telafini aslanlar gibi yaparız ve yapacağız da. Ama bu hatalar, art niyetler oldukça Türk futbolu telafisi olmayan bir hakem kaosunun içerisine sürüklenecek."

"Hakkımız haram olsun"

"Eğer kim ki Trabzon futboluna ve bize karşı art niyetli kararlar veriyorsa ona hakkımız haram olsun" diyen Kantekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kim ki futbolcularımızın ve sadece yönetim destekli takımımızın emeğini çalıyorsa, haram olsun. Biz kurulan düzenin bir parçası olmadık, olmayacağız, adil mücadelemizle sahada savaşarak kazanıp yada kaybedeceğiz. Herkes şunu da bilmelidir ki, kötü niyetli kişilerin Teker'i elbet patlayacaktır. Bu adaletsiz düzenin TEekir' leri böyle dönmeyecektir." - TRABZON

Futbol Federasyonu, Hekimoğlu Trabzon, Trabzon, Adalet, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü'nden hakem tepkisi - Son Dakika Spor


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