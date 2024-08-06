Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe istiyordu! İlkay'dan herkesi şaşırtan transfer kararı - Son Dakika
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Spor

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe istiyordu! İlkay'dan herkesi şaşırtan transfer kararı

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe istiyordu! İlkay\'dan herkesi şaşırtan transfer kararı

Adı uzun süredir ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Barcelona'nın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Menajerleri aracılığıyla transfer dedikodularına son veren İlkay, sportif direktör Deco'ya bu yaz teklifleri dinlemek istemediğini net bir şekilde söyledi. Takımda kalma karar veren 33 yaşındaki orta sahanın İspanyol deviyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

06.08.2024 20:12
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Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan adı bu yaz transfer döneminde Trendyol Süper Lig'in devlerinden hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılıyordu. İspanyol devinden ayrılacağı da konuşulan Türk asıllı Alman futbolcu, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

KALMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLADI

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre; İlkay Gündoğan, menajerleri aracılığıyla dedikodulara son vermek istedi ve sportif direktör Deco'ya bu yaz teklifleri dinlemek istemediğini net bir şekilde belirtti. Böylelikle yıldız futbolcunun takımda kalacağı da kesinleşmiş oldu.

BARCELONA KARİYERİ

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra geçtiğimiz sezon Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, İspanyol ekibiyle 51 maça çıktı. 33 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 14 asist yaptı. İlkay'ın Barcelona ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe istiyordu! İlkay'dan herkesi şaşırtan transfer kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Sefa Hisar: çok da iyi bir futbolcu değil. 6 6 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Ali koç ile kısa pantolon Acun, özel uçak kaldırıp Londraya gidip Mesut Özil'e yalvarıp yakardılar. Transfer ettiler. Sonra da kedi yavrusu gibi sokağa bıraktılar. Bunu gören fenere gelir mi. 6 4 Yanıtla
  • serkan keskin: 39 umda gelirim daha var demis 6 0 Yanıtla
  • ece handem: İyi futbolcu değil 2 1 Yanıtla

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