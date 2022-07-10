Henry Onyekuru, Adana Demirspor'da - Son Dakika
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Henry Onyekuru, Adana Demirspor'da

10.07.2022 18:33
Henry Onyekuru, Adana Demirspor'da

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandıran Adana Demirspor, daha önce Galatasaray forması da giyen Henry Onyekuru'yu Olympiakos'tan 1 yıllığına kiraladı.

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandıran Adana Demirspor, daha önce Galatasaray forması da giyen Henry Onyekuru'yu Olympiakos'tan 1 yıllığına kiraladı.

Süper Lig'de güçlü bir kadroyla mücadele etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattı. Galatasaray'da 2018-2019 sezonunda forma giyen ve şampiyonlukta önemli bir paya sahip olan Nijeryalı oyuncu, daha sonra 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında ve 2020-2021 sezonunun da ikinci yarısında sarı-kırmızılı ekipte kiralık olarak forma giymişti. Adana Demirspor, bonservisi Yunanistan ekibinde bulunan Henry Onyekuru'yu satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

(İHA)

YORUMLAR
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Salih Kavrazlı Adana Demirspor'da Salih Kavrazlı Adana Demirspor'da Goran Karacic, Adana Demirspor'da Goran Karacic, Adana Demirspor'da
Kaynak: İHA

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