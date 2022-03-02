Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
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Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

02.03.2022 21:32
Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki üçüncü maçında konuk ettiği İzlanda'yı 30-29 mağlup etti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki üçüncü maçında konuk ettiği İzlanda'yı 30-29 mağlup etti.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 16-15 İzlanda üstünlüğüyle sona erdi.

Büyük mücadelenin yaşandığı ikinci yarıda rakibine üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Gruptaki dördüncü maçını 6 Mart'ta deplasmanda İzlanda ile yapacak olan milliler, Sırbistan ve İsveç ile oynadığı karşılaşmaları kaybetmişti.

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Avrupa Şampiyonası, Hentbol, İzlanda, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
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