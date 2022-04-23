Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
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Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

23.04.2022 21:33
Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki son maçında konuk olduğu İsveç'e 33-21 yenildi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki son maçında konuk olduğu İsveç'e 33-21 yenildi.

Helsingborg Arena oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da 13-9 İsveç'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Milli takımda Yasemin Şahin 6 golle maçın en skorer ismi oldu.

Rumen başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Takım, grupta sadece İzlanda ile yapılan maçtan galibiyetle (30-29) ayrıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Son Dakika
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