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Hentbol Avrupa Şampiyonası'nda Dünya Seyirci Rekoru Kırıldı - Son Dakika
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Hentbol Avrupa Şampiyonası'nda Dünya Seyirci Rekoru Kırıldı

Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Fransa ile Kuzey Makedonya, Almanya ile İsviçre'nin karşılaştığı açılış maçlarında dünya seyirci rekoru kırıldı. Fransa'nın Kuzey Makedonya'yı 39-29, Almanya'nın da İsviçre'yi 27-14 mağlup ettiği maçları 53 bin 586 kişi izledi. Avrupa Hentbol Federasyonu Başkanı Michael Wiederer, turnuvanın rüya gibi bir başlangıç olduğunu belirterek, bu rekorla birlikte şampiyonanın hentbol dünyasında büyük bir etki yaratacağını ifade etti. Şampiyonada 24 takım mücadele edecek ve yarı finaller 26 Ocak'ta yapılacak.

Hentbol Avrupa Şampiyonası\'nda Dünya Seyirci Rekoru Kırıldı
11.01.2024 - 13:45,
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Hentbolda 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası, Almanya'nın Düsseldorf kentinde başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fransa ile Kuzey Makedonya'nın, Almanya ile İsviçre'nin karşılaştığı açılış maçlarında dünya seyirci rekoru kırıldı.

MERKÜR Spiel-Arena'da oynanan ve Fransa'nın, Kuzey Makedonya'yı 39-29, Almanya'nın da İsviçre'yi 27-14 mağlup ettiği maçları 53 bin 586 kişi izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Başkanı Michael Wiederer, "Bu, Erkekler EHF EURO 2024 için rüya gibi bir başlangıç. Bir dünya rekoruyla başlamak, bugüne kadarki en büyük Erkekler EHF EURO'su olma özelliğini taşıyor. Avrupa Hentbol Federasyonunun hedefi, EHF EURO ürününü her yıl geliştirmek ve bu turnuva, hentbolda nelerin mümkün olduğunu göstermek için bir şablon görevi görecek." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada 6 grupta 24 takım mücadele ediyor. Ön grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan 12 ekip, 6'şarlı iki ana gruba ayrılacak. Bu grupları ilk 2'de tamamlayan 4 takım ise yarı finale yükselecek.

Türkiye'nin yer almayacağı turnuvada ön grup maçları 10-15 Ocak, ana grup maçları 17-23 Ocak, yarı finaller 26 Ocak'ta yapılacak.

Kaynak: AA
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