Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası birinci tur ilk maçında Spor Toto, Lüksemburg'un Dudelange takımına 26-25 yenildi.
Center Sportif Rene Hartmann'da oynanan müsabakanın ilk yarısını Ankara ekibi Spor Toto, 12-11 önde tamamladı.
Kaynak: AA
Lüksemburg, Ankara, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika
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