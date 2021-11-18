Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında İsveç'in Kristianstad ekibine 28-23 yenildi.
Kristianstad kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ise 17-10 İsveç temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.
Yenimahalle Beledeyispor'dan Beyza Karaçam, 10 golle maçın en skorer ismi oldu.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması da yarın yine İsveç'te yapılacak. Kristianstad Arena'da oynanacak rövanş mücadelesi TSİ 21.00'de başlayacak.
Kaynak: AA
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