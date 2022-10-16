Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika
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Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

16.10.2022 21:30
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Ankara Yenimahalle Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur rövanş maçında İtalya'nın Jomi Salerno takımını deplasmanda 24-22 yenerek bir üst tura çıktı.

Ankara Yenimahalle Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur rövanş maçında İtalya'nın Jomi Salerno takımını deplasmanda 24-22 yenerek bir üst tura çıktı.

Salerno Palapalumbo Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ise rakip takım 13-11 önde tamamladı.

Dün aynı salonda oynanan ikinci tur ilk maçında Ankara Yenimahalle Belediyespor, Jomi Salerno takımına 34-33 mağlup olmuştu.

Ankara Yenimahalle Belediyespor, rövanş maçında 2 farklı galibiyetle rakibini yenerek 3. tura yükseldi.

EHF Kadınlar Avrupa Kupası üçüncü tur kura çekimi 18 Ekim'de yapılacak.

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Kaynak: AA

İtalya, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası - Son Dakika
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