Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Ankara Yenimahalle Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur rövanş maçında İtalya'nın Jomi Salerno takımını deplasmanda 24-22 yenerek bir üst tura çıktı.
Salerno Palapalumbo Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ise rakip takım 13-11 önde tamamladı.
Dün aynı salonda oynanan ikinci tur ilk maçında Ankara Yenimahalle Belediyespor, Jomi Salerno takımına 34-33 mağlup olmuştu.
Ankara Yenimahalle Belediyespor, rövanş maçında 2 farklı galibiyetle rakibini yenerek 3. tura yükseldi.
EHF Kadınlar Avrupa Kupası üçüncü tur kura çekimi 18 Ekim'de yapılacak.
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