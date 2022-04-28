Hentbol Erkekler 2. Ligi'n şampiyonu Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hentbol Erkekler 2. Ligi'n şampiyonu Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor oldu

28.04.2022 13:57
Hentbol Erkekler 2. Ligi'n şampiyonu Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor oldu

2021-2022 Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde final grubu maçlarında Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü uzatmalar sonunda mağlup eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü şampiyon oldu.

2021-2022 Hentbol Erkekler 2. Ligi'nde final grubu maçlarında Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü uzatmalar sonunda mağlup eden Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü şampiyon oldu.

Amasya Spor Salonu'nda oynanan Erkekler 2. Ligi Final-Four karşılaşmalarının ilk maçında Rize Belediye Spor Kulübü ile karşılaşan Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü, müsabakayı 40-34 kazandı. Final maçında Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile eşleşen Yozgat temsilcisi, uzatmalar sonunda rakibini 32-31 mağlup ederek 2021-2022 Hentbol Erkekler 2. Ligi'nin şampiyonu oldu.

Çekişmeli geçen müsabakayı Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman da izledi. Şampiyon olan Yozgat temsilcisinde karşılaşma sonrası oyuncular büyük coşku yaşadı. Hentbolculara şampiyonluk kupası ve madalyaları federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Futboldan sonra hentbolda da namağlup şampiyon oldukları için mutlu olduklarını söyleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Bozoksporu kurduğumuzdan beri tüm branşlar da hep başarıyı ve şampiyonluğu hedefledik. Rabbime sonsuz şükürler olsun ki yakın zamanda futbol da namağlup elde ettiğimiz şampiyonluğu hentbolda da yine namağlup elde ederek hedefimize ulaştık ve Hentbol Erkekler 1. Ligi'ne Yozgat'ımızın adını yazdırdık.

İnşallah hedefimiz 1. Lig'de de şampiyonluk, bu doğrultu da çalışmalarımıza başlayacağız. Şampiyonlukta emeği geçen hocamıza ve sporculara canı gönülden teşekkür ediyorum. Başarıları daim olsun" dedi.

2. Ligi namağlup şampiyon tamamlayarak kupayı Yozgat'a getirdikleri için mutlu olduklarını belirten Antrenör Ozan Salep ise, "Çok uzun bir sezon geçirdik, grubumuzu namağlup lider tamamlayarak play-off grup müsabakalarına katılmaya hak kazandık. Orada da 4 galibiyet ve 1 beraberlikle grubumuzu lider tamamlayıp adımızı Hentbol Erkekler 1. Ligi'ne yazdırmayı başardık. Sezon başında da söylediğimiz gibi namağlup bir şekilde şampiyonluk kupasını Yozgat'a getirmeyi istiyorduk. Bu doğrultuda Final-Four maçlarında Rize Belediye Spor Kulübü ve Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nü yenerek şampiyon olduk ve kupayı ilimize getirme başarısı gösterdik. Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor Kulübü olarak her zaman başarıyı ve şampiyonluğu hedeflemiştik. 2. Lig'de göstermiş olduğumuz başarıyı 1. Lig'de de tekrarlamak için en kısa zamanda kadro yapılanması ve hazırlıklara başlayacağız. Şampiyonlukta emeği geçen ve bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Yozgat Belediye Başkanımız Celal Köse ve Başkan Yardımcımız Murat Tanışman'a çok teşekkür ediyorum. Oyuncularımın da her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Çok emek verdiler, yoruldular ama alsa pes etmediler. Onları da canı gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu. - YOZGAT

YORUMLAR
500
Yerköy Belediyesine ait mezbahadan hırsızlık Yerköy Belediyesine ait mezbahadan hırsızlık Muğla Büyükşehir Belediyespor masa tenisinde şampiyon Muğla Büyükşehir Belediyespor masa tenisinde şampiyon

Yozgat Belediyesi, Şampiyon, Hentbol, Yozgat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hentbol Erkekler 2. Ligi'n şampiyonu Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Alpler'de yapılan kazı bilim insanlarını heyecanlandırdı! Dünyanın en büyük canlısı olduğu düşünülüyor
13:59 Trabzonspor 1 puan alırsa şampiyon olacak! Biletleri ise karaborsada 30 bin liraya satılıyor
13:58 Nisa bebeği sokağa terk eden anne mahkemede konuştu: Bebeği bıraktığımda sağlıklıydı
13:50 Şarkıcı Yeliz'den Gülşen'in kıyafetini ağır bir dille eleştiren Işın Karaca'ya sert sözler: Bu hadsizce bir söylem
13:39 13 yaşlarındaki iki kişi "Su sıçrattın" kavgasına tutuştu! Atardamarı kesilen çocuk hayatını kaybetti
13:29 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum
13:11 Podolski Almanya'da restoran zinciri kurmuştu! Yaptığı zam ortalığı karıştırdı
12:45 Yeni doğan buzağının kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 14:08:45. #1.11#
SON DAKİKA: Hentbol Erkekler 2. Ligi'n şampiyonu Yozgat Belediyesi Bozok Hentbol Spor oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement