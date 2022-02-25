Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

25.02.2022 10:12
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:

Yarın:

20.30 Beşiktaş-Spor Toto (Süleyman Seba)

27 Şubat Pazar:

14.00 Köyceğiz Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

14.00 Tokat Gençlik-MYK Hentbol (Ali Yücel)

15.00 Nilüfer Belediyespor- Hatayspor (Üçevler)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Eskişehir Orman (Beşirli)

16.00 Beykoz Belediyespor- Antalyaspor (R. Şahin Koktürk)

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika
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