Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 17. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, maçların programı şöyle:
Yarın:
20.30 Beşiktaş-Spor Toto (Süleyman Seba)
27 Şubat Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)
14.00 Tokat Gençlik-MYK Hentbol (Ali Yücel)
15.00 Nilüfer Belediyespor- Hatayspor (Üçevler)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Eskişehir Orman (Beşirli)
16.00 Beykoz Belediyespor- Antalyaspor (R. Şahin Koktürk)
Kaynak: AA
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