Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika
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Hentbol: Erkekler Süper Lig

24.04.2022 22:40
Hentbol: Erkekler Süper Lig

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 23. haftasında 5 maç yapıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 23. haftasında 5 maç yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Nilüfer Belediyespor - Köyceğiz Belediyesi: 40-24

Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Mamak Belediyesi Gençlik Spor: 31-32

Spor Toto - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 31-28

Eskişehir Ormanspor - Antalyaspor: 36-29

Beşiktaş - Beykoz Belediyespor: 31-28

Şampiyonluk mücadelesinde en yakın rakibi Beykoz Belediyespor'u 31-28'lik skorla yenen Beşiktaş, ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğa ulaştı

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Kaynak: AA

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