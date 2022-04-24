Hentbol: Erkekler Süper Lig - Son Dakika

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 23. haftasında 5 maç yapıldı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Nilüfer Belediyespor - Köyceğiz Belediyesi: 40-24
Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Mamak Belediyesi Gençlik Spor: 31-32
Spor Toto - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 31-28
Eskişehir Ormanspor - Antalyaspor: 36-29
Beşiktaş - Beykoz Belediyespor: 31-28
Şampiyonluk mücadelesinde en yakın rakibi Beykoz Belediyespor'u 31-28'lik skorla yenen Beşiktaş, ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğa ulaştı
Kaynak: AA
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